Tientallen tornado's en noodweer in het midden van de Verenigde Staten hebben de afgelopen 24 uur voor minstens tachtig doden en een enorme ravage gezorgd. De tornado's lieten in de nacht van vrijdag op zaterdag een spoor van vernieling achter in zeker vijf staten.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij nieuws rondom het noodweer in de Verenigde Staten.

De gouverneur van Kentucky, Andy Beshear, bevestigde zaterdagochtend (lokale tijd) dat er zeventig doden waren gevallen in zijn staat. Hij houdt er rekening mee dat dit dodental kan oplopen tot over de honderd. "De berichten zijn hartverscheurend. Dit was een van de zwaarste nachten uit de geschiedenis van Kentucky", aldus Beshear.

De Amerikaanse president Joe Biden schreef zaterdag op Twitter dat de tornado's een "onvoorstelbare tragedie" hebben veroorzaakt. Hij beloofde federale hulp aan de getroffen gebieden.

In de staat Kentucky was veruit de meeste schade door de tornado's, die onder meer huizen, fabrieken en warenhuizen vernielden. Ook ontspoorde een trein. Beshear zei dat hij nog nooit zoveel schade had gezien.

Eén tornado legde ruim 365 kilometer af

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstonden zogenoemde supercellen, onweersbuien die om hun eigen as draaien waardoor tornado's kunnen ontstaan. Dat gebeurde meerdere keren. De zwaarste tornado bleef zelfs uren aan de grond en raasde meer dan 365 kilometer door Kentucky.

Sinds vrijdagavond zijn er 24 tornado's gemeld. Zaterdag zitten nog altijd honderdduizenden mensen in de getroffen staten zonder stroom.

44 Dronebeelden tonen ravage in VS na tornado's en noodweer

Dorpje Mayfield volledig verwoest

Een van de dorpen die zwaar is getroffen is Mayfield, een plaats met zo'n tienduizend inwoners in het westen van Kentucky. Volgens lokale media staat daar vrijwel geen gebouw meer overeind.

Ook vielen daar dodelijke slachtoffers nadat het dak van een kaarsenfabriek was ingestort. Op dat moment waren er zo'n 110 mensen aan het werk. Het exacte dodental is nog niet bekend, maar lokale media hebben het over tientallen slachtoffers.

Naast Kentucky werden ook de staten Arkansas, Illinois, Missouri en Tennessee getroffen door het natuurgeweld. In Tennessee kwamen drie mensen om door de extreme weersomstandigheden. Ook in Arkansas zijn tot dusver twee doden en enkele gewonden gemeld.

Zeker zes doden door instorten dak magazijn Amazon

In Illinois vielen zeker zes doden nadat het dak van een distributiecentrum van webwinkel Amazon gedeeltelijk was ingestort. Dat heeft de brandweer van Edwardsville bevestigd.

Volgens brandweercommandant James Whiteford hebben 45 mensen het pand veilig kunnen verlaten. Hij verwacht dat de reddingsoperatie nog zeker drie dagen zal duren. Maar de kans dat er nog overlevenden worden gevonden, acht hij nihil.