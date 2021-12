De ministers van de G7-landen hebben zaterdag in het Engelse Liverpool afgesproken dat ze een gezamenlijk front vormen tegen Russische agressie die is gericht tegen Oekraïne.

De situatie in het kort: De spanningen hebben alles te maken met Oekraïne. De Amerikanen zijn bang voor een Russische invasie. En de Russen zijn bang dat Oekraïne zal toetreden tot de NAVO.

Uit documenten die in handen zijn van The Washington Post blijkt dat Rusland zijn troepen aan de grens met Oekraïne stevig aan het uitbreiden is. Dit duidt mogelijk op een invasie die begin 2022 moet plaatsvinden.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei dat de landen meer moeten opkomen voor de "vrije wereld". Ze zei dat een eventuele Russische invasie van Oekraïne een "grote tactische blunder" zou zijn "waar stevige consequenties aan verbonden zijn".

"We moeten onszelf beter beschermen tegen vijandige landen en we moeten samen sterker staan tegen agressie die de grenzen van vrijheid en democratie opzoekt", aldus Truss aan het begin van de ontmoeting. "Deze bijeenkomst is er om de eenheid tussen gelijkgezinde economische grootmachten te laten zien."

De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie neemt ook deel aan de zittingen, maar is geen land en dus geen officieel lid.

Rusland stuurt steeds meer militairen naar grens

De situatie in Oekraïne staat centraal bij de recentste spanningen tussen Rusland en westelijke mogendheden als de VS en de EU. Rusland heeft veel militairen gestationeerd in de buurt van de grens met Oekraïne, waardoor veel landen verwachten dat de Russen het buurland zullen binnenvallen.

Rusland ontkent dit en zegt dat het militairen mag plaatsen waar het wil in eigen land. In het oosten van Oekraïne is sinds 2014 een gewapend conflict gaande tussen het regeringsleger en door Rusland gesteunde separatisten. Rusland annexeerde in 2014 al het Oekraïense schiereiland De Krim.