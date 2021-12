In de afgelopen 24 uur hebben meerdere tornado's vijf Amerikaanse staten geteisterd. De gouverneur van Kentucky houdt rekening met tussen de vijftig en honderd doden, melden Amerikaanse media zaterdag.

"We weten dat er waarschijnlijk meer dan vijftig mensen zijn omgekomen door deze gebeurtenis", zegt Andy Beshear, de gouverneur van Kentucky, tegen CNN. Volgens Beshear bestaat de kans dat het dodental nog een stuk hoger ligt. De cijfers zijn nog niet door lokale autoriteiten bevestigd.

Beshear heeft zaterdagochtend vanwege de grote schade de noodtoestand uitgeroepen in Kentucky, de staat die het hardst is getroffen door de tornado's.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstonden zogenoemde supercellen - onweersbuien die om hun eigen as draaien, waardoor tornado's kunnen ontstaan. Dat gebeurde meerdere keren. Eén tornado bleef zelfs uren aan de grond en liet een spoor van vernieling achter, schrijft Weerplaza.

Naast Kentucky werden ook de staten Arkansas, Illinois, Missouri en Tennessee getroffen door het natuurgeweld. Sinds vrijdagavond zijn er 24 tornado's gemeld.

Meerdere doden doordat daken instortten

In Tennessee zouden drie mensen zijn omgekomen door de extreme weersomstandigheden. Ook in Arkansas zouden een dode en enkele gewonden zijn gemeld. In Illinois helpen reddingswerkers enkele arbeiders die vastzitten in een magazijn doordat het dak is ingestort. Zeker één persoon werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Zeker 150.000 huishoudens in de getroffen staten zitten zonder stroom als gevolg van het noodweer. De verwachting is dat de weersomstandigheden zaterdag zullen verbeteren en dat de grootste dreiging na de ochtend (lokale tijd) voorbij zal zijn.