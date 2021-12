In de Amerikaanse staat Arkansas zijn vrijdag zeker twee personen om het leven gekomen doordat een tornado een verzorgingstehuis verwoestte. Zeker vijf bewoners raakten ernstig gewond en nog eens twintig bewoners zitten vast onder het puin van het gebouw.

Het plaatsje Monette werd flink getroffen door het natuurgeweld. Ook andere gebouwen in het dorpje zouden zwaar beschadigd zijn.

De Amerikaanse meteorologische dienst had vrijdag in verschillende staten in het zuiden van de VS gewaarschuwd voor tornado's. Een stormfront trekt momenteel vanuit de Rocky Mountains over het gebied naar het Midwesten. Waar de koude berglucht op de veel warmere lucht uit de zuidelijke staten botst, ontstaan zware stormen.

De staten Arkansas, Tennessee, Kentucky en Indiana lopen het grootste risico. Uit al deze staten komen berichten over schade en mensen die vastzitten in gebouwen. Volgens de meteorologische dienst krijgen 55 miljoen Amerikanen met de stormen te maken.

In Edwardsville, in het zuiden van Illinois, blies de wind het dak van een pakhuis van Amazon. Mogelijk zijn hierbij verschillende gewonden gevallen.