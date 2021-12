In Noord-Spanje is het Spaanse leger ingezet vanwege ernstige overstromingen. Langs de rivier Ebro in de regio Aragon en in de aangrenzende regio Navarra ontstond veel wateroverlast door zware regenval, smeltende sneeuw en smeltend ijs.

Zeker één persoon kwam om het leven toen door een aardverschuiving een dak bezweek. Talloze huizen en auto's kwamen onder water te staan.

Een ziekenhuis in het Baskische dorpje Mendaro werd volledig ingesloten door het water. De regionale regering heeft de noodtoestand afgekondigd.

Ook in aangrenzende delen van Frankrijk is de situatie ernstig door overstromingen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Zeker 250 brandweerlieden en een aantal helikopters zijn ingezet.