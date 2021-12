WikiLeaks-oprichter Julian Assange kan toch door Britse autoriteiten worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het Britse gerechtshof vernietigde daarmee een vonnis van de Britse rechtbank, die eerder oordeelde dat uitlevering niet mogelijk is vanwege zijn broze mentale gezondheid.

De VS wil Assange vervolgen wegens spionage, omdat hij in 2010 honderdduizenden geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan naar buiten heeft gebracht.

De verdediging van Assange stelt dat hij vanuit journalistiek oogpunt handelde toen hij de documenten publiceerde. De Britse rechtbank was het daar overigens niet mee eens, maar zag zijn mentale gezondheid wel als een obstakel. Zo was eerder gebleken dat de Australiër suïcidaal is.

De Britse rechter zei tevreden te zijn met de garanties die de Amerikaanse overheid gaf voor Assanges uitlevering. Zo zal de WikiLeaks-oprichter met het oog op zijn mentale gezondheid niet in een zwaarbeveiligde gevangenis belanden. Ook mag hij na een eventuele veroordeling zijn straf in zijn thuisland uitzitten.

Assange heeft jarenlang ondergedoken gezeten in de ambassade van Ecuador in Londen. Nadat de ambassade hem de deur had gewezen, werd de WikiLeaks-oprichter opgepakt. Hem hangt een celstraf van tientallen jaren boven het hoofd.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).