Nicaragua heeft donderdag officieel de diplomatieke relatie met Taiwan verbroken om de banden met China aan te halen. In een korte verklaring schrijft de Nicaraguaanse regering dat er "slechts één China" is en dat Taiwan daar deel van uitmaakt.

Slechts uren na die verklaring meldde de Chinese regering dat China en Nicaragua de diplomatieke banden zullen herstellen.

Er zijn nu nog veertien landen over die de regering in Taipei officieel erkennen. Sinds het begin van deze eeuw zeggen steeds meer landen hun betrekkingen op na druk vanuit Peking. Het gaat dan voornamelijk om kleine landen in de Cariben, Zuid-Amerika en de Stille Oceaan. In 2019 verbraken Kiribati en de Salomonseilanden hun relatie met Taipei nog.

Ze doen dit onder meer in ruil voor investeringen, hulpgoederen en handelsovereenkomsten. Zo werkt Nicaragua mee aan het Chinese Belt and Road-initiatief.

De zet van Nicaragua volgt bovendien na sancties vanuit de Verenigde Staten en de rest van de westerse wereld vanwege de controversiële herverkiezing van president Daniel Ortega.

Taiwan verbrak vrijdag op zijn beurt ook de banden met Nicaragua, maar aangenomen wordt dat de beslissing al eenzijdig was genomen door het Centraal-Amerikaanse land.

Steeds meer druk vanuit Peking

China voert de laatste tijd zowel militair als politiek de druk op in Taiwan. Dat Nicaragua nu Peking erkent, mag worden gezien als een tegenvaller voor Taiwan. De Taiwanese president Tsai Ing-wen zei vrijdag "nooit te zullen buigen" voor druk vanuit Peking.

Taiwan is sinds halverwege de twintigste eeuw feitelijk een onafhankelijk land. Nadat nationalisten de Chinese burgeroorlog hadden verloren van de communisten, vluchtten ze eind jaren veertig van het Chinese vasteland naar het eiland Taiwan, waar ze een eigen staat oprichtten. Die wordt de Republiek China genoemd. Het vasteland staat bekend als de Volksrepubliek China.

Peking staat vanwege het 'één China'-beleid niet toe dat landen relaties hebben met zowel de Volksrepubliek China als de Republiek China. Landen die dat wel doen, kunnen moeilijker tot geen zaken doen met de tweede economie ter wereld. Ook Nederland en België erkennen Taiwan niet.