De Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai is donderdag samen met twee anderen veroordeeld voor deelname aan de Tiananmen-herdenking. De 74-jarige Lai werd schuldig bevonden aan "illegale samenkomst". Wat zijn straf zal zijn, wordt pas later duidelijk. Lai zelf zegt onschuldig te zijn.

In de afgelopen maanden werden meerdere activisten in Hongkong veroordeeld tot maandenlange celstraffen. Zij namen samen met tienduizenden anderen deel aan een herdenking die vorig jaar werd georganiseerd voor de slachtoffers van het Tiananmen-protest in Beijing.

Veel Hongkongers staan doorgaans stil bij de dag waarop het Chinese leger in 1989 studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede met fataal geweld beëindigde, maar de herdenkingen waren vorig jaar niet toegestaan vanwege de coronapandemie.

Lai was eigenaar van de prodemocratische krant Apple Daily en geldt als een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong. Hij zit momenteel al vast vanwege het organiseren van een samenkomst zonder toestemming van de autoriteiten tijdens een van de protesten voor democratie in 2019.