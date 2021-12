Nieuw-Zeeland creëert een rookvrije generatie met nieuwe wetgeving om de verkoop van sigaretten aan banden te leggen. Iedereen die nu veertien jaar of jonger is, kan in Nieuw-Zeeland nooit meer sigaretten kopen, vertelde Ayesha Verrall van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid donderdag. In 2025, als de huidige generatie veertienjarigen achttien jaar oud wordt, moet de wetgeving van kracht zijn.

Verrall spreekt van een "historische dag voor de volksgezondheid". Nieuw-Zeeland streeft er al langer naar om in 2025 "rookvrij" te zijn. Om dat te bereiken kondigde het ministerie donderdag meer maatregelen aan. Zo wordt de legale hoeveelheid nicotine in tabaksproducten tot een minimum beperkt en mogen sigaretten in steeds minder winkels verkocht worden.

Nieuw-Zeeland en Australië rekenen omgerekend al meer dan 25 euro voor een pakje sigaretten. Sinds de jaren zestig mag er geen reclame worden gemaakt voor sigaretten. Toch is roken er nog altijd de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak en wordt één op de vier vormen van kanker in het land volgens Verrall veroorzaakt door sigaretten.

De wetgeving geldt niet voor elektronische sigaretten, die premier Jacinda Ardern "een alternatief" noemt om mensen te laten stoppen met roken. Het antirookbeleid zorgt er volgens Ardern voor dat jongeren de sigaret niet aanraken. "De helft van degenen die eraan begint, sterft aan de gevolgen ervan."