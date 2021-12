Frankrijk heeft dinsdag de verkeerde man opgepakt voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De Franse autoriteiten geven woensdag toe dat het gaat om een naamgenoot van de man die betrokken zou zijn bij de moord. De arrestant is daarom vrijgelaten.

Het slachtoffer van de identiteitsverwisseling stond dinsdag op het punt om vanaf een Parijse luchthaven een vliegtuig naar Saoedi-Arabië te nemen toen de Franse politie hem aanhield. Volgens Frankrijk gebeurde dat na een melding van de internationale politieorganisatie Interpol.

Saoedi-Arabië meldde direct na de arrestatie al dat de Fransen de verkeerde persoon opgepakt hadden en dat de gearresteerde man niets met de zaak te maken heeft. Het land eiste daarom zijn onmiddellijke vrijlating.

De Franse autoriteiten dachten dat ze te maken hadden met Khaled Aedh Al Otaibi, het voormalige lid van de Saoedische koninklijke garde dat betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige dood van Khashoggi op 2 oktober 2018. Om die reden staat hij op een lijst met gezochte personen.

Saoedische kroonprins zou achter moord zitten

Khashoggi, criticus van de Saoedische regering, werkte in de Verenigde Staten, waar hij sinds 2017 in ballingschap woonde. Hij werd met een list naar het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel gelokt. Khashoggi zou daar documenten ophalen, maar is daarna nooit meer levend gezien. Aangenomen wordt dat hij is vermoord en dat zijn lichaam daarna in delen uit het consulaat is gesmokkeld.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten steunde de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman de geheime operatie om Khashoggi uit te schakelen. De Saoedische regering gaf uiteindelijk toe dat Khashoggi is vermoord, maar ontkent dat kroonprins Bin Salman bij de moord betrokken was.

Vijf Saoedi's werden in eigen land ter dood veroordeeld voor hun vermeende betrokkenheid. Dat gebeurde tijdens een geheime rechtszaak, die internationaal werd gezien als een showproces. Hun doodstraffen werden op verzoek van de nabestaanden van Khashoggi omgezet in celstraffen van twintig jaar.