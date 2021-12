Het Duitse parlement heeft sociaaldemocraat Olaf Scholz woensdag verkozen tot bondskanselier. Daarmee komt na zestien jaar een eind aan de regeringsperiode van christendemocraat Angela Merkel.

De stemming was een formaliteit. De partijen die onder leiding van Scholz een coalitie gaan vormen, hebben in de Bondsdag een duidelijke meerderheid.

De drie Duitse partijen ondertekenden dinsdag, 2,5 maanden na de verkiezingen, het coalitieakkoord. De nieuwe regering zal bestaan uit de centrumlinkse SPD, de klimaatpartij Die Grünen en de liberale FDP.

Met de benoeming van Scholz is na zestien jaar een eind aan het leiderschap van Merkel gekomen. Haar christendemocraten leden onder leiding van kanselierskandidaat Armin Laschet een historisch verlies bij de parlementsverkiezingen in september. Het conservatieve blok CDU/CSU werd de tweede partij van het land, achter de sociaaldemocraten van Scholz.

Het nieuwe kabinet wordt later op woensdag beëdigd. Merkel en Scholz ontmoeten elkaar in de loop van de middag voor de formele overdracht van taken.