De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag in een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zijn zorgen uitgesproken over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne.

In een video-overleg van bijna twee uur waarschuwde hij Rusland voor "harde economische en andere maatregelen" als het tot gewelddadigheden komt, aldus het Witte Huis in een verklaring.

Biden herhaalde ook de Amerikaanse steun voor de territoriale integriteit van Oekraïne, waar pro-Russische rebellen een groot gebied controleren. Hij riep Poetin op om via diplomatieke middelen de spanning te verminderen. Volgens het Witte Huis zouden beide wereldleiders hun medewerkers opdracht hebben gegeven hieraan te werken.

Moskou ontkent dat er plannen zijn voor een aanval op Oekraïne en hamert op zijn recht om zonder buitenlandse bemoeienis troepen in eigen land in te zetten. Volgens het Kremlin heeft Poetin in het gesprek Biden om harde en bindende garanties gevraagd dat de NAVO niet verder richting Rusland wordt uitgebreid. Dat zou inhouden dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO.

Biden praat later met de leiders van Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland over de situatie. Hij is ook van plan contact op te nemen met de Oekraïense president Zelensky.

Overleg bedoeld om relatie niet verder te laten verslechteren

Het overleg was niet in de laatste plaats bedoeld om de uiterst moeizame relatie tussen beide grootmachten in elk geval niet verder te laten verslechteren. Toch kwamen er veel gevoelige onderwerpen aan bod.

De Amerikanen verwijten de Russen onder meer Belarus aan te moedigen migranten uit het Midden-Oosten door te sturen richting de Europese Unie. Ook eist de VS dat Rusland zijn gasvoorraden niet inzet als politiek wapen en landen die van het gas afhankelijk zijn niet onder druk zet.

Biden en Poetin spraken ook over cyberveiligheid, samenwerking op het onderwerp Iran en over strategische stabiliteit.