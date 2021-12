De EU opent binnenkort weer een kantoor in Kabul. Nederland en andere lidstaten kunnen zich aansluiten, zegt Josep Borrell, buitenlandchef van de EU.

Afgelopen zomer nam de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul binnen enkele dagen over. Nederlandse en andere Europese ambassades vertrokken halsoverkop vanwege de onveilige situatie die binnen korte tijd ontstond.

In september voerde EU-buitenlandchef Josep Borrell overleg met minister Kaag en andere EU-collega's. Hij gaf daarna aan dat zodra de veiligheid het zou toelaten, er weer een EU-vertegenwoordiging in Kabul zal komen. Dat moment is nu gekomen.

"We willen het Afghaanse volk, dat onze hulp nodig heeft, beter kunnen helpen door dichterbij te zijn", zegt een woordvoerder van Borrell.

De opening van een diplomatieke post in de Afghaanse hoofdstuk zal binnen enkele weken gebeuren. "Dit is een kwestie van weken, niet van maanden", zegt de woordvoerder hierover. Wel blijft de vertegenwoordiging minimaal. "Ook betekent het niet dat de EU de Taliban-regering als wettig gezag in Afghanistan erkent", onderstreept zij. "Maar onvermijdelijk moeten we contact onderhouden met de feitelijke autoriteiten."