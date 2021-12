Het weekend in de Verenigde Arabische Emiraten zal vanaf volgend jaar van vrijdagmiddag tot en met zondag duren, meldt het staatspersbureau WAM dinsdag. Nu is het nog weekend van donderdagmiddag tot en met zaterdag.

De nieuwe werkweek van 4,5 dag geldt vanaf 1 januari voor alle medewerkers van de overheid.

Van maandag tot en met donderdag wordt er gewerkt tussen 7.30 en 15.30 uur. Op vrijdag wordt er gewerkt van 7.30 tot 12.00 uur, zodat iedereen op tijd vrij is voor het vrijdaggebed om 13.15 uur. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om op vrijdag thuis te werken.

De nieuwe werktijden moeten voor een betere productiviteit zorgen en de privé-werkverhouding verbeteren, aldus de regering. Ook hoopt de Golfstaat, waarin grote commerciële steden als Abu Dhabi en Dubai liggen, hiermee aantrekkelijker te worden voor buitenlandse investeerders.

In 2006 werd het weekend ook al verplaatst in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor was het weekend op donderdag en vrijdag.