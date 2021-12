Het dodental als gevolg van de uitbarsting van de vulkaan Semeru op het Indonesische eiland Java zaterdag is opgelopen tot 34, meldt het nationale rampenbestrijdingsbureau dinsdag. Een dag eerder ging het nog om vijftien sterfgevallen.

Daarnaast raakten 68 mensen gewond en zijn er nog 17 personen vermist. Ongeveer 3.700 gedupeerden raakten hun huis kwijt.

Volgens het rampenbestrijdingsbureau kwamen de meeste slachtoffers om het leven doordat ze werden getroffen door vulkanisch puin. Veel slachtoffers zouden zo veel brandwonden hebben opgelopen dat de identificatie moeizaam verloopt.

Door de vulkaanuitbarsting en de grote hoeveelheid as die daarbij neerkwam op de omliggende dorpen, moesten bijna tweeduizend mensen evacueren. Volgens het bureau worden ze tijdelijk opgevangen in onder meer moskeeën en overheidsgebouwen.

Semeru is met bijna 3.700 meter de hoogste berg op Java. Sinds december vorig jaar is de vulkaan meerdere keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de 'ring of fire', een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen.