Suriname en Nederlandse gemeenten gaan vaker samenwerken om het leven van de Surinamers te verbeteren. Ook komen er projecten om het lokale bestuur te versterken. De Surinaamse regering en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarover maandagavond in Den Haag afspraken gemaakt, meldt de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering.

De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die is getekend door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken en burgemeester Jan van Zanen van Den Haag, die ook voorzitter van de VNG is.

De samenwerking bestaat al langer, maar de afgelopen tien jaar gebeurde er weinig. Nu is het contact nieuw leven ingeblazen, zegt Van Zanen. "Van alle kanten is er enorm veel energie bij lokale bestuurders en anderen om Suriname te steunen. Het wordt een herstart, waarbij Suriname de lead zal hebben."

Tijdens de eerste ontmoeting was er een gedachtewisseling tussen burgemeesters, wethouders en diverse bestuurders, onder wie veel deelnemers met een Surinaamse achtergrond zoals burgemeester Franc Weerwind van Almere en de wethouders Reshma Roopram uit Barendrecht en Kavita Parbhudayal uit Den Haag.

In Suriname zullen de tien districtscommissarissen binnenkort inventariseren welke behoeften er zijn. Er lopen al contacten tussen diverse districten en Nederlandse gemeenten. Het is de bedoeling dat een VNG-delegatie in de eerste helft van februari een bezoek brengt aan Suriname om verder te praten met de districtscommissarissen.