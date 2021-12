De Verenigde Staten gaan de Olympische Winterspelen in Peking in februari diplomatiek boycotten. Het Witte Huis bevestigde maandag dat er geen Amerikaanse overheidsfunctionarissen aanwezig zullen zijn in China tijdens de Spelen.

Amerikaanse sporters die deelnemen aan de Spelen krijgen wel de volle steun van de regering. De openingsceremonie van de Spelen in Peking staat gepland voor 4 februari. De sluitingsceremonie vindt plaats op 20 februari.

De VS geeft de mensenrechtenschendingen in China als reden voor de diplomatieke boycot. Een woordvoerder van het Witte Huis lichtte toen toe dat de VS zich vooral serieuze zorgen maakt over de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Daar worden leden van de Oeigoerse islamitische minderheid op grote schaal in 'heropvoedingskampen' opgesloten.

Half november zei de Amerikaanse president Joe Biden al een diplomatieke boycot te overwegen. Ook Australië en het Verenigd Koninkrijk zouden overwegen hun vertegenwoordigers thuis te houden.

Overheden sturen doorgaans een omvangrijke delegatie hooggeplaatste diplomaten naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Vanwege corona zouden dat er bij de komende Winterspelen echter een stuk minder zijn.

De Nederlandse regering heeft nog geen uitsluitsel gegeven of er vertegenwoordigers van de overheid aanwezig zullen zijn bij de Spelen. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) stelde daar al wel vragen over.

China dreigt met tegenmaatregelen

China had eerder op de dag al gedreigd met tegenmaatregelen als de boycot wordt uitgevoerd. Volgens Zhao Lijian, China's woordvoerder namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, zouden de VS hun voornemen niet moeten uitvoeren "om de dialoog en samenwerking tussen China en de VS op belangrijke terreinen niet te schaden. Indien de VS moedwillig vasthouden aan deze koers, dan zal China resolute tegenmaatregelen nemen."

De Chinese staatskrant Global Times meldde vorige week dat de Chinese regering geen plannen heeft om Amerikaanse politici uit te nodigen.