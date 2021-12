Karl Nehammer is maandag beëdigd als bondskanselier van Oostenrijk. In drie maanden tijd is Sebastian Kurz afgetreden, is zijn opvolger Alexander Schallenberg ook opgestapt en is vervolgens Nehammer tot bondskanselier benoemd.

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken wordt ook de leider van de Oostenrijkse regeringspartij ÖVP. De 49-jarige ex-militair is naar eigen zeggen unaniem gekozen door de leden van het partijbestuur.

Donderdag maakte partijleider Kurz bekend uit de politiek te stappen en vervolgens kondigde ook regeringsleider Schallenberg zijn vertrek aan.

Kurz was aanvankelijk zowel bondskanselier als partijleider, maar trad in oktober vanwege een corruptieschandaal onder druk af als regeringsleider. Kurz wordt ervan beschuldigd in 2016 overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen in zijn voordeel te manipuleren.

Hij werd opgevolgd door vertrouweling Schallenberg, die vindt dat één persoon zowel de ÖVP-leider als kanselier moet zijn. Schallenberg wil alleen de partij zelf niet leiden en dus moest iemand anders zijn dubbelfunctie overnemen.

Nehammer was als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de coronamaatregelen in Oostenrijk. Zo zorgde hij voor het handhaven van de lockdowns en andere beperkingen. Op dit moment is Oostenrijk weer in lockdown. Alle horeca en niet-essentiële winkels zijn gesloten en je mag alleen het huis uit voor boodschappen of medische afspraken.