De afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is maandag veroordeeld tot vier jaar cel voor opruiing tegen het leger en het overtreden van de coronamaatregelen. De 76-jarige Nobelprijswinnares is tijdens de militaire coup in februari afgezet en heeft sindsdien huisarrest.

Aung San Suu Kyi werd "veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf op grond van sectie 505 (b) en twee jaar gevangenisstraf op grond van de natuurrampenwet", zei woordvoerder Zaw Min Tun. Ook oud-president Win Myint is op basis van deze wetten tot vier jaar veroordeeld.

De twee hoeven volgens de woordvoerder nog niet naar de gevangenis. Ze zijn in afwachting van andere processen tegen hen. Aung San Suu Kyi moet nog terechtstaan voor onder meer corruptie en verkiezingsfraude. Zij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Aung San Suu Kyi en andere politici zitten sinds de militaire staatsgreep op 1 februari in detentie. De coup werd gepleegd, omdat volgens het leger fraude was gepleegd bij de parlementsverkiezingen in november 2020. De regerende partij van Aung San Suu Kyi werd bij die verkiezingen nog groter, waardoor de militairen hun macht verder zagen afnemen. Het ging om de tweede democratische verkiezingen in decennia.

Sinds de militaire coup is het onrustig in het Aziatische land. Er worden protesten gehouden, die regelmatig gepaard gaan met geweld tegen de demonstranten. Zo reed een legervoertuig maandag in op betogers in de stad Rangoon. Daarbij vielen zeker vijf doden en raakten tientallen personen gewond. Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie zijn dit jaar al meer dan dertienhonderd mensen omgekomen tijdens de protesten.

15 Militairen rijden in op demonstranten in Myanmar

Aung San Suu Kyi niet onomstreden

Myanmar was vijftig jaar lang een militaire dictatuur. Aung San Suu Kyi zette zich in die periode in voor democratie, waarvoor ze jarenlang vastzat. In 1991 kreeg ze voor haar inzet de Nobelprijs voor de Vrede.

De politica is niet onomstreden. Haar wordt verweten dat ze niet genoeg deed om de Rohingya-minderheid in Myanmar te beschermen. Vele honderdduizenden Rohingya's zijn in de afgelopen jaren vanwege het geweld tegen hen naar Bangladesh gevlucht.