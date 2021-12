Tijdens de eerste campagnebijeenkomst van de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour in Villepinte, een plaats 20 kilometer van Parijs, hebben zijn aanhangers een groep antiracismeactivisten in elkaar geslagen. Vijf van hen raakten gewond. Zemmour stelde zich vorige week kandidaat voor de verkiezingen in april 2022. Zondag kondigde hij de naam aan van zijn nieuwe partij: Reconquête (herovering).

Zemmour beloofde tijdens zijn speech van bijna anderhalf uur immigratie terug te dringen en belastingen te verlagen. Zijn slogan luidt: "Impossible n'est pas français" (vrij vertaald: het woord onmogelijk is geen Frans), een uitdrukking die wordt toegeschreven aan Napoleon Bonaparte.

"Als ik deze verkiezingen win, zal het geen nieuwe machtswisseling zijn, maar een herovering van het grootste land ter wereld", zei de presidentskandidaat ten overstaan van de ongeveer tienduizend aanwezigen.

Tijdens de toespraak braken in de zaal gevechten uit en werden stoelen gegooid naar activisten die T-shirts droegen waarop de tekst "Nee tegen racisme" stond. Ten minste twee van de demonstranten werden bloedend uit de ruimte gezet. "We wilden een geweldloos protest organiseren", zei een woordvoerder van SOS Racisme dat verantwoordelijk was voor de actie. "Mensen sprongen op de demonstranten en begonnen hen te slaan."

Tijdens de toespraak van Éric Zemmour werd het onrustig in de zaal. Foto: EPA

Bijeenkomst verplaatst vanwege protesten

De presidentskandidaat wilde zijn campagnebijeenkomst eigenlijk in Parijs houden, maar op die plek vonden demonstraties tegen zijn kandidaatschap plaats. De politie besloot de bijeenkomst uit veiligheidsoverwegingen te verplaatsen naar Villepinte.

Ondanks een gebiedsverbod gingen tientallen demonstranten alsnog richting Villepinte. In totaal werden 46 demonstranten aangehouden voor het overtreden van het gebiedsverbod.

De demonstratie in Parijs werd georganiseerd door ongeveer vijftig vakbonden, partijen en verenigingen. Volgens hen waren er ongeveer tienduizend mensen aanwezig. De politie schat dit aantal op 2.200. Bij die demonstratie werden twee mensen aangehouden.

Zemmour al twee keer veroordeeld voor aanzetten tot rassenhaat

De controversiële uitspraken van Zemmour over de islam en migratie leiden tot veel verzet in Frankrijk. Hij gaat daarin verder dan Marine Le Pen, die het rechtse Rassemblement National aanvoert. Zemmour vindt dat moslims zijn land "koloniseren" en stelt voor om buitenlandse voornamen, zoals Mohammed en Kevin, te verbieden. Hij wordt soms omschreven als de Franse Trump. Le Pen verwijt hem nodeloos voor verdeeldheid te zorgen.

De 63-jarige oud-journalist, schrijver en mediapersoonlijkheid is twee keer veroordeeld voor het aanzetten tot rassenhaat. Toen hij zich vorige week officieel verkiesbaar stelde, zei hij "Frankrijk te willen redden" en dat veel kiezers hun eigen land niet meer herkennen.