Veiligheidstroepen in Myanmar hebben zondag vijf demonstranten gedood door met een auto op hen in te rijden. Dat gebeurde tijdens een demonstratie in de stad Rangoon tegen de militaire staatsgreep van begin dit jaar. Zeker vijftien mensen werden gearresteerd, meldt het lokale nieuwsportaal Myanmar.

Getuigen ter plaatse vertelden dat er ook tientallen gewonden waren. Volgens twee getuigen raakte een auto waarin soldaten zaten de menigte van achteren. Beelden van de aanrijding werden verspreid op sociale media.

"Ik werd geraakt en viel voor een vrachtwagen op de grond. Een soldaat sloeg me met zijn geweer, maar ik verdedigde me en duwde hem terug. Toen schoot hij meteen op me, terwijl ik wegrende in een zigzagpatroon. Gelukkig ontsnapte ik", vertelde een demonstrant telefonisch. Om veiligheidsredenen wilde hij anoniem blijven.

De schaduwregering van de oppositie zei dat het dieptreurig was om te zien hoe vreedzame demonstranten worden gedood. "We zullen krachtig reageren op het terroristische leger, dat de ongewapende vreedzame demonstranten op brute, onmenselijke wijze heeft vermoord", liet het ministerie van Defensie van de zogeheten Nationale Eenheidsregering weten in een verklaring op sociale media.

Een woordvoerder van de regerende junta reageerde zondag niet op verzoeken om commentaar.

15 Militairen rijden in op demonstranten in Myanmar

Kleine groepen mensen in protest

De protesten tegen het leger gaan door, ondanks de gewelddadige dood van meer dan dertienhonderd mensen sinds de coup van 1 februari. De protesten bestaan vaak uit kleine groepen mensen. Zij verzetten zich tegen de omverwerping van de gekozen regering. Die stond onder leiding van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi.

Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn de oorlogen met opstandelingen van etnische minderheden in afgelegen grensregio's in het noorden en oosten van het Aziatische land aanzienlijk in intensiteit toegenomen sinds de staatsgreep. Tienduizenden burgers zijn verdreven.

Aung San Suu Kyi staat terecht in een tiental zaken, die onder meer draaien om aantijgingen van opruiing en schending van coronaprotocollen.