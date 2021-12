Het dodental bij de uitbarsting van de vulkaan Semeru op het Indonesische eiland Java is opgelopen tot veertien. Er liggen nog circa zestig gewonden in het ziekenhuis.

Nooddiensten wisten wel tien mensen te redden die vast waren komen te zitten na de uitbarsting. De groep werkte bij een zandmijn. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden. Ook maken ze de door puin geblokkeerde wegen weer vrij.

Zeker elf dorpen zijn bedekt met een laag as. Ook zijn huizen en een brug beschadigd. Negenhonderd evacués zijn ondergebracht in moskeeën, scholen en dorpshuizen. De inwoners krijgen het dringende advies om zeker 5 kilometer uit de buurt van de krater te blijven.

De ruim 3.600 meter hoge Semeru op Oost-Java is het afgelopen jaar verschillende keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de 'ring of fire', een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen.

Zaterdag filmden bewoners een gigantische aswolk van de actieve vulkaan. Volgens de BBC beschreven getuigen dat dorpen nabij de vulkaan onder het puin lagen en dat de dikke rook de zon verborg, waardoor het helemaal donker was.