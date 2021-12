De Verenigde Staten hebben een verklaring opgesteld waarin het geweld tegen Afghaanse veiligheidstroepen, waar Human Rights Watch eerder deze over week over berichtte, wordt veroordeeld. De verklaring is ondertekend door onder andere de Europese Unie, individuele EU-lidstaten (waaronder Nederland) en Groot-Brittannië.

"We zijn zeer bezorgd over de rapporten over executies en verdwijningen van oud-leden van de Afghaanse veiligheidstroepen", staat in de verklaring. "We bevestigen dat de vermeende acties serieuze mensenrechtenschendingen zijn en indruizen tegen de amnestie die de Taliban aangekondigd hadden. We roepen de Taliban op de amnestie voor voormalige leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten en voormalige overheidsmedewekers effectief af te dwingen, om te zorgen dat de belofte in het hele land en in alle rangen van de Taliban nageleefd wordt."

In een rapport van 25 pagina's heeft Human Rights Watch de dood of het verdwijnen gedocumenteerd van voormalige Afghaanse officials van het leger, de politie, de inlichtingendiensten en de milities die de toenmalige regering steunden. Al deze personen zijn gevangengenomen door strijdkrachten van de Taliban tussen 15 augustus en 31 oktober, meldde de organisatie eerder deze week.