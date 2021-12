De ouders van de vijftienjarige jongen die dinsdag het vuur opende op medescholieren op zijn school in de Amerikaanse staat Michigan zijn aangehouden door de politie. De aanklager in het proces tegen de schutter liet eerder al weten de ouders ook te willen vervolgens, omdat zij het wapen waarmee de jongen schoot niet veilig genoeg hadden opgeborgen.

Het echtpaar werd gevonden in Detroit, ongeveer 65 kilometer ten zuiden van het plaatsje Oxford, waar het schietincident plaatsvond. Een voertuig dat gelinkt kon worden aan de voortvluchtige ouders werd daar vrijdagavond (lokale tijd) aangetroffen, en even later kon het koppel worden aangehouden.

Vrijdag werd bekend dat de aanklager in het proces tegen de vijftienjarige schutter ook de ouders wil vervolgen, wegens nalatigheid bij het opbergen van een vuurwapen dat de vader vier dagen eerder had gekocht. Dat wapen werd uiteindelijk door de jongen gebruikt bij de schietpartij.

De ouders waren echter nergens te vinden. Volgens de advocaat van de ouders hadden zij het dorp een week eerder verlaten uit veiligheidsoverwegingen. Later op de avond loofden de Amerikaanse autoriteiten een beloning van 10.000 dollar (8.839 euro) uit voor tips over het voortvluchtige koppel.

Vervolging van ouders bij schietpartij is zeldzaam

Het feit dat de ouders van een dader van een schietpartij worden vervolgd omdat ze het wapen niet goed hadden opgeborgen, is zeldzaam bij dit soort zaken, schreef The New York Times vrijdag.

Volgens de krant kan een vervolging als deze vragen doen rijzen over de rechten van wapenbezitters omtrent veiligheid. Die rechten zijn geregeld in het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, de beruchte wapenwet waarover veel discussie is in de Verenigde Staten.

Bij de schietpartij op dinsdag kwamen vier scholieren van veertien, zestien en zeventien jaar oud om het leven. Zeven anderen, onder wie een docent, raakten gewond.

Enkele uren voor de schietpartij moesten de ouders van de jongen nog naar school komen om te praten over het "verontrustende gedrag" van hun zoon.

Hij had onder meer geschreven dat zijn gedachten maar niet ophielden en vroeg om hulp. Op een kladblok waren een tekening van een kogel en wapen en teksten als "overal bloed", "mijn leven is nutteloos" en "de wereld is dood" gevonden.