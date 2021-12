De ouders van de vijftienjarige jongen die wordt vervolgd voor de fatale schietpartij op zijn middelbare school in de Amerikaanse staat Michigan worden ook aangeklaagd. De aanklager in het proces rekent het de ouders aan dat ze het wapen waarmee de jongen de schietpartij uitvoerde niet genoeg hebben weggehouden van hun kind, meldt The New York Times.

Hoewel er in Michigan en veel andere staten geen wetten zijn die wapenbezitters verplichten vuurwapens veilig op te bergen en weg te houden van bijvoorbeeld kinderen, is het volgens de aanklager wel een verantwoordelijkheid die een wapenbezitter draagt.

"Een wapen bezitten betekent dat je het veilig opbergt, dat je de munitie apart bewaart en dat je het weghoudt van andere individuen, vooral van kinderen", aldus aanklager Karen McDonald. "Mensen die dat niet doen, houden we aansprakelijk."

Volgens The New York Times kan een vervolging als deze vragen doen oprijzen over de rechten van wapenbezitters omtrent veiligheid. Die rechten zijn geregeld in het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, de beruchte wapenwet waarover veel discussie is in de Verenigde Staten.

Amerikaanse voorstanders van strengere wapenwetgeving hebben al vaker gepleit voor de vervolging van ouders wiens kinderen het gelukt is hun wapen te pakken. Een aanklacht tegen de ouders van de verdachte van een schietincident is echter zeer zeldzaam, schrijft de krant.

Vader had wapen vier dagen voor schietpartij gekocht

De schietpartij die dinsdag plaatsvond op de middelbare school van de dader in de plaats Oxford kostte vier scholieren van veertien, zestien en zeventien jaar oud het leven. Zeven anderen, onder wie een docent, raakten gewond.

Autoriteiten meldden vrijdag dat de vader van de verdachte het wapen vier dagen voor de schietpartij had gekocht. Enkele uren voor de aanslag hadden hij en zijn vrouw nog een gesprek op school met docenten die verontrust waren over het gedrag van hun zoon.

McDonald diende een serie aanklachten in tegen de verdachte, waaronder verdenking van terrorisme, wat erg zeldzaam is voor dit soort schietincidenten.