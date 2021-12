Zeker vier mensen zijn woensdag gewond geraakt toen een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte in het Zuid-Duitse München. Er is geen gevaar buiten de directe omgeving van de explosie, zegt de politie tegen CNN.

De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann zegt tegen Bild dat bij boorwerkzaamheden een explosief van 250 kilo is geraakt. Het explosief ging af in de buurt van treinstation Donnersbergerbrücke. Puin zou vervolgens honderden meters de lucht in zijn geslingerd.

De ontploffing was volgens de krant tot in de wijde omtrek te horen en op beelden is te zien dat een grote rookpluim opstijgt. Het treinverkeer in de omgeving werd na het incident stilgelegd.

Zeker een van de slachtoffers raakte ernstig gewond, maar zou niet in levensgevaar zijn. Het is nog onduidelijk hoe de bom over het hoofd is gezien voor het begin van de werkzaamheden. De autoriteiten doen normaliter uitvoerig vooronderzoek naar onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 wordt in Duitsland ieder jaar zo'n 200 ton op scherp staande explosieven en munitie uit die tijd ontdekt, meldt persbureau Reuters.

In 2016 schatte bomexpert Frank Barink in het NPO Radio 2-programma Wout2Day dat er in Nederland nog zo’n 100.000 kilo aan munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. Het zou gaan om onder meer bommen, granaten raketten en mijnen.