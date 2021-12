In de Amerikaanse staat Michigan zijn dinsdag minstens drie scholieren doodgeschoten op een middelbare school. Bij de schietpartij in de plaats Oxford, ongeveer 65 kilometer van Detroit, raakten acht anderen gewond, onder wie een docent. De overige gewonden waren leerlingen, van wie er twee levensgevaarlijk gewond raakten.

Een vijftienjarige leerling is na de schietpartij gearresteerd. Het motief van de jongen is niet bekend en zijn ouders hebben hem geadviseerd om niet met de autoriteiten te spreken. De schutter heeft dan ook niets losgelaten.

De lokale politiechef spreekt van een "onvergeeflijke en onvoorstelbare" geweldsuitbarsting. De leerling zou geen bekende van de politie zijn en ook de school had geen enkel vermoeden dat hij tot dergelijke misdaden in staat was.

De jongen werd in een schoolhal overmeesterd terwijl hij daar met een geladen semiautomatisch wapen rondliep. Volgens de politie is het wapen vier dagen eerder door de vader van de schutter gekocht.

Voor de schietpartij zou de schutter foto's van het pistool op sociale media hebben geplaatst. Voor zover bekend heeft hij alleen gehandeld. Agenten hebben zeker vijftien tot twintig schoten gehoord.