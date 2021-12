Een ex-lid van Islamitische Staat (IS) is in Duitsland veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de mensheid wegens de dood van een vijfjarig jezidimeisje. Het is de eerste veroordeling van een individu voor genocide sinds de Verenigde Naties de aanval van IS op de jezidi's in Irak in 2014 bestempelden als genocide.

De 29-jarige Taha Al J. heeft levenslang gekregen voor het vastketenen van het vijfjarige jezidimeisje aan de tralies van een raam. Hij liet het meisje in de bloedhete zon achter op een dag dat het 50 graden was, waardoor zij stierf.

Het ex-lid van IS kocht de moeder en haar dochter op een IS-basis in Syrië in 2015 en hield hen als slaven gevangen in zijn huis. Ze werden gedwongen te leven volgens strenge islamitische regels, kregen te weinig eten en werden regelmatig geslagen en mishandeld. Het meisje werd vastgeketend omdat ze in haar bed had geplast.

Volgens de rechtbank in Frankfurt was het de intentie van Al J. om de jezidi's uit te moorden, waardoor het misdrijf dat hij pleegde onder genocide valt. Naast dat hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd kreeg, moet hij de moeder van het meisje 50.000 euro betalen.

Belangrijk moment voor jezidi's

"Dit is het moment waarop de jezidi's gewacht hebben", zei advocaat Amal Clooney, die de moeder van het meisje bijstond. "Om eindelijk gerechtigheid te krijgen na zeven jaar, dat wat zij hebben meegemaakt bestempeld wordt als genocide. Om te zien hoe een man berecht wordt voor het vermoorden van een jezidimeisje - omdat ze jezidi was."

Jezidi's maken deel uit van een Koerdische geloofsgemeenschap. In de godsdienst komen verschillende elementen van het christendom, de islam en andere geloven terug. IS ziet jezidi's als aanbidders van de duivel. Leden van IS hebben duizenden jezidi's verdreven uit het noorden van Irak, vermoord, tot slaaf gemaakt en verkracht.