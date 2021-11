België wil het geslacht in de toekomst niet meer vermelden op identiteitskaarten. Daarnaast moet de registratie van een non-binair geslacht mogelijk worden. Dat bericht de Belgische krant De Standaard dinsdag op basis van beleidsnota's voor 2022 en woordvoerders van de Belgische staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz.

Politici werken al aan een wetsontwerp. "Zodra de laatste technische aspecten zijn uitgeklaard, willen we dit snel doorvoeren", citeert de krant een woordvoerder van Schlitz. Een mogelijk obstakel is dat het schrappen van het geslacht op identiteitskaarten het reizen zou kunnen bemoeilijken.

Overigens blijft de Belgische overheid in haar databank nog wél het geslacht van een persoon registreren. In een volgende fase wil de regering kijken hoe de overheid een geslacht kan registreren op "inclusieve wijze", meldt de krant.

België moet sinds 2019 actie ondernemen omdat het Grondwettelijk Hof toentertijd de transgenderwet vernietigde. Volgens de Belgische regels kunnen non-binaire personen zich niet als zodanig registreren, terwijl zij zich niet specifiek identificeren als man of vrouw.

Schrappen geslacht geniet de voorkeur boven geslacht 'x'

Volgens De Standaard heeft de Belgische politiek ook overwogen om voortaan een 'x' toe te staan op identiteitskaarten. In Nederland is dat al mogelijk: in 2018 werd hier voor het eerst een genderneutraal paspoort uitgedeeld.

Ook in ons land wordt het geslacht in de toekomst waarschijnlijk niet meer vermeld op identiteitskaarten, maar de voorgenomen beleidsverandering vindt pas in 2024 of 2025 plaats. De registratie blijft nog wel op paspoorten staan, omdat dit moet volgens Europese afspraken.

De aankomende Belgische wet moet ook een tweede probleem bij de zuiderburen verhelpen. Zo kan een Belg in eigen land momenteel één keer zonder problemen van geslacht veranderen, maar is bij iedere volgende keer een "uitzonderlijke reden" noodzakelijk, aldus De Standaard. Dat is problematisch voor genderfluïden, die zich per dag met een ander gender kunnen identificeren.