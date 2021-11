Ghislaine Maxwell is maandag bij de start van haar proces in New York beschreven als "de vrouw die zaken in het huis van Jeffrey Epstein regelde". Ze manipuleerde jonge meisjes, die soms net veertien jaar waren, "serveerde" hen aan de multimiljonair en "was bij elk detail in zijn leven betrokken", aldus de openbaar aanklager.

De vermeende handlanger van Epstein wordt officieel vervolgd voor sekshandel en meineed. De 59-jarige Maxwell ontkent alle acht aanklachten.

Volgens aanklager Lara Pomerantz deed Maxwell tussen 1994 en 2004 soms mee bij seksfeestjes op landgoederen van Epstein. Bij veel andere zogenaamde erotische massages zou Maxwell aanwezig zijn geweest. "Ze wist precies wat Epstein aan het doen was", vertelde Pomerantz.

Ook beschreef de aanklager gedetailleerd hoe Maxwell de jonge meisjes benaderde en hen manipuleerde voor Epstein. Zo zou de vrouw een veertienjarig meisje op een kunstkamp hebben ontmoet en Epstein hebben geïntroduceerd als een "vrijgevige man" die talentvolle, jonge kunstenaars een beurs zou willen geven.

Nog in datzelfde jaar zou Epstein het veertienjarige meisje hebben misbruikt. Maxwell stuurde voor de misbruikincidenten lingerie op naar de slachtoffers en praatte met hen over seks. "Ze jaagde op jonge meisjes", aldus Pomerantz.

In de zaak is ook een eerste getuige gehoord, een voormalige piloot van Epstein. Hij bestempelde Maxwell als "een van de assistenten in het kantoor van Epstein".

290 Wie is Epsteins vermeende handlanger Ghislaine Maxwell?

Verdediging meent dat Maxwell als zondebok fungeert

De advocaat van Maxwell riep de rechter ertoe op Maxwell niet te vervolgen voor misdaden die door Epstein zijn gepleegd. "Zij is niet Jeffrey Epstein, maar fungeert hier wel als zondebok", aldus Bobbi Sternheim.

De multimiljonair kan zelf niet meer worden vervolgd, aangezien hij in 2019 - in afwachting van de misbruikzaak tegen hem - in de cel een einde aan zijn leven maakte. Het proces tegen Maxwell duurt vermoedelijk tot januari.