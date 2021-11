Militairen en politie uit meer dan veertig landen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika hebben 145,3 ton cocaïne in beslag genomen tijdens de achtste fase van operatie Orion, een marineoperatie tegen de drugshandel. Dat heeft de Colombiaanse marine maandag bekendgemaakt.

Het is de grootste partij cocaïne die tijdens de operatie in beslag is genomen. In oktober en november van dit jaar zijn 49 schepen, zes onderzeeërs en drie vliegtuigen stilgelegd. Ook zijn er circa 575 personen van verschillende nationaliteiten opgepakt. Behalve cocaïne is ook 66 ton marihuana onderschept.

Sinds Operatie Orion in 2018 van start ging, is meer dan 545 ton cocaïne en 224 ton marihuana in beslag genomen, laat de Colombiaanse marine weten.

Ondanks de bestrijding van de drugshandel blijft Colombia wereldwijd een topproducent van cocaïne. Het land staat continu onder druk van de Verenigde Staten om de teelt van coca, het belangrijkste ingrediënt van de drug, te verminderen, evenals de productie van cocaïne.

Onder meer Argentinië, Belize, Frankrijk en Suriname hebben deelgenomen aan de achtste fase van operatie Orion, schrijft persbureau Reuters.