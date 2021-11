Homoseksualiteit is niet meer strafbaar in Botswana, zo besliste een rechter maandag. De regering kan niet in hoger beroep tegen het vonnis omdat het gaat om een uitspraak van het hoogste gerechtshof in het Afrikaanse land.

Homoseksualiteit was sinds 1965 strafbaar in Botswana. Mensen konden tot zeven jaar celstraf krijgen. Het is nu een van de weinige Afrikaanse landen waar het niet meer strafbaar is, samen met Lesotho, Mozambique, Angola en de Seychellen. Zuid-Afrika is het enige Afrikaanse land waar het huwelijk voor partners van gelijk geslacht is toegestaan.

In 2019 bepaalde het hooggerechtshof dat het ongrondwettelijk was om mensen te straffen voor homoseksuele relaties. De regering ging daar toen tegen in beroep, omdat de rechtbanken volgens de regering niets te zeggen hebben over de grondwet.

"Homoseksuele mensen leefden in constante angst om betrapt te worden als ze bij hun geliefde waren", zei de rechter maandag. "Dit leidde vaak tot depressies, alcoholisme en zelfmoordneigingen."