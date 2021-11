Voor de tweede keer in een week tijd is Magdalena Andersson naar voren geschoven als premier van Zweden. Vorige week was Andersson amper een dag premier toen de coalitie klapte. Nu gaat ze een minderheidsregering leiden die enkel bestaat uit haar eigen sociaaldemocratische partij.

Andersson kreeg maandag slechts 101 stemmen voor haar premierschap en 173 tegen. Volgens het Zweedse systeem mag iemand premier worden zolang er geen sprake is van een meerderheid van 175 stemmen of meer tégen. Omdat 75 mensen niet stemden, was daar geen sprake van.

Vorige week was Andersson een paar uur premier toen de Groenen hun steun aan de coalitie introkken. Dat was vanwege het goedkeuren van een begrotingsvoorstel van onder meer de rechts-populistische partij Zweden Democraten. Nooit eerder had een Zweedse regering zo'n korte levensduur.

De premier kondigde daarop haar aftreden aan en zei te hopen toch een nieuwe regering te kunnen vormen. Dat gaat ze nu doen met haar eigen partij, die 100 van de in totaal 349 zetels in het parlement bekleedt.