Het proces tegen de 59-jarige Ghislaine Maxwell gaat maandag van start in de rechtbank van New York. Maxwell, de vermeende handlanger van Jeffrey Epstein, wordt ervan verdacht meisjes te hebben geronseld voor de zedendelinquent.

In het kort: wie was Jeffrey Epstein? De Amerikaanse multimiljardair werd in 2008 voor het eerst veroordeeld. Hij kreeg dertien maanden thuisarrest opgelegd vanwege het jarenlang misbruiken van minderjarige meisjes.

In juli 2019 werd hij weer opgepakt. In zijn huis werden opnieuw grote hoeveelheden naaktfoto's van jonge vrouwen gevonden.

Een maand later werd hij dood aangetroffen in zijn cel in een New Yorkse gevangenis. Hoewel hij vanwege een verhoogd risico op suïcide extra in de gaten werd gehouden, was het de invloedrijke Amerikaan gelukt een einde aan zijn leven te maken.

Epstein had veel invloedrijke kennissen, onder wie Bill Clinton, Donald Trump en de Britse prins Andrew.

Vier vrouwen zeggen dat ze door Maxwell zijn geronseld om vervolgens te worden misbruikt door Epstein. Het seksueel misbruik zou tussen 1994 en 2004 hebben plaatsgevonden, toen de vrouwen minderjarig waren. Voor de beschuldigingen kan Maxwell een celstraf tot tachtig jaar opgelegd krijgen.

Maxwell ontkent alle beschuldigingen. Haar advocaten beweren onder meer dat de aanklagers hun cliënt als vervanger van Epstein zien. De multimiljonair kan niet meer worden vervolgd, aangezien hij in 2019 - in afwachting van een misbruikzaak tegen hem - in de cel een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Maxwell werd in juli 2020 opgepakt in de Amerikaanse plaats Bradford. Daarvoor was lange tijd onduidelijk waar ze verbleef. De Britse socialite zit sindsdien vast in een gevangenis in New York.