De Turkse politie heeft donderdag een einde gemaakt aan een protest dat aandacht vroeg voor geweld tegen vrouwen. Agenten van de oproerpolitie zetten in Istanboel onder meer pepperspray in om duizenden demonstranten, voornamelijk vrouwen, uit elkaar te drijven.

Volg het nieuws over Turkije Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Turkije

De vrouwen protesteerden ter gelegenheid van de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen in het centrum van Istanboel, waar de politie massaal aanwezig was. Demonstranten hadden spandoeken bij zich om aandacht te vragen voor de problematiek en riepen leuzen als "overheid, treed af" en "we zijn niet stil, we zijn niet bang, we gehoorzamen niet".

De regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maakte eerder dit jaar bekend zich terug te trekken uit een verdrag voor vrouwenrechten, de zogenaamde Istanboel-Conventie. Die was in 2011 ondertekend en de terugtrekking kwam Erdogan op een storm van internationale kritiek te staan. Ook binnen Turkije leidde het al tot meerdere massale protesten.

Volgens cijfers van gezondheidsorganisatie WHO krijgt bijna 40 procent van de Turkse vrouwen te maken met geweld van een partner, in de EU ligt dit veel lager.

Ook in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad werd donderdag fel geprotesteerd vanwege geweld tegen vrouwen. In het land worden dagelijks tien vrouwen om het leven gebracht en activisten vinden dat de overheid te weinig doet aan de problematiek. Er waren duizenden demonstranten op de been. De gemoederen liepen even hoog op toen een aantal demonstranten veiligheidsschilden van agenten afpakte, die vervolgens rookbommen in de menigte gooiden.