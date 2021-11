De Britse premier Boris Johnson wil dat Frankrijk voortaan alle vluchtelingen die illegaal de oversteek via het Kanaal wagen terugneemt. Dat moet drama's zoals dat van woensdag, toen zeker 27 bootvluchtelingen omkwamen nadat hun boot zonk, voorkomen. Dat schrijft Johnson donderdagavond in een brief aan de Franse president Macron.

Het direct terugsturen naar Frankrijk zou volgens Johnson "een onmiddellijke en significante impact" hebben. Hij hoopt hiermee een einde te maken aan het verdienmodel van mensensmokkelaars. Alleen dit jaar werden al 47.000 pogingen ondernomen om via het Kanaal het VK te bereiken, 7.800 mensen moesten worden gered.

Het VK is al in overleg met de Europese Unie om een akkoord te sluiten over het terugnemen van vluchtelingen, maar zou in afwachting daarvan al een bilaterale deal willen maken met Frankrijk. Hij verwijst naar soortgelijke afspraken die de EU al heeft met landen als Wit-Rusland en Rusland.

Woensdag vond het tot nu toe dodelijkste incident met bootvluchtelingen op het Kanaal plaats. Tientallen mensen kwamen om het leven voor de kust van Calais, op een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Mogelijk kapseisde het bootje waarop de vluchtelingen zaten na een aanvaring met een containerschip.

Het was volgens Johnson wachten op een groot dodelijk incident. Hij schrijft dat veiligheidsdiensten de laatste jaren meer dan twintigduizend oversteken hebben gestopt, maar dat er nog steeds veel mensen hun leven wagen om het VK te bereiken.

Het is daarom noodzakelijk dat beide landen beter en sneller gaan samenwerken, schrijft de premier. Britse en Franse grenswachten zouden samen moeten optrekken in elkaars territoriale wateren. Ook zou er meer geavanceerde technologie moeten worden ingezet, zoals sensoren en radars, en moeten inlichtingendiensten realtime gaan samenwerken.

120 Waarom bootvluchtelingen de gevaarlijke oversteek naar het VK maken

Ook donderdag waagden vluchtelingen de oversteek

Ondanks het dodelijke incident probeerden donderdag opnieuw bootvluchtelingen de gevaarlijke overtocht te wagen. Macron riep op tot noodoverleg met zijn Europese collega's.

De Franse president benadrukte dat zijn land al tegen de vluchtelingen zegt dat ze mogen blijven in Frankrijk, maar dat ze desondanks toch naar het Verenigd Koninkrijk willen.

Frankrijk krijgt in 2021 en 2022 bijna 63 miljoen euro van het Verenigd Koninkrijk voor extra grensbewaking. Frankrijk arresteerde sinds het begin van dit jaar 1.552 smokkelaars en rolde 44 smokkelnetwerken op.