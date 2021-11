Bij een mijnramp in Rusland zijn donderdag zeker 52 mensen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn zes reddingswerkers. Meer dan tweehonderd mensen zijn op tijd in veiligheid gebracht, melden verschillende Russische persbureaus.

De bewuste kolenmijn ligt in de regio Kemerovo in het westen van Siberië. Lokale hulpdiensten gaan ervan uit dat er zich geen overlevenden meer onder de grond bevinden.

Nog niet alle lichamen zijn geborgen. Tientallen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, vooral vanwege het inademen van rook. Vier mensen zouden in kritieke toestand zijn.

De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Lokale autoriteiten zeggen dat mijnwerkers stikten, nadat een ventilatieschacht zich had gevuld met gas. De Russische staatstelevisie meldt dat er een methaanexplosie plaatsvond in de mijn.

Drie mensen, onder wie de directeur van de Listvyazhnaya-mijn, zouden gearresteerd zijn op verdenking van het overtreden van de veiligheidsregels.

De regionale autoriteiten hebben drie dagen van rouw afgekondigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn minister van Noodsituaties naar de rampplek gestuurd.

In Rusland gebeuren regelmatig ongelukken in mijnen. In 2004 kwamen in dezelfde kolenmijn dertien kompels om het leven door een explosie. Het ergste mijnongeluk dateert uit 2007. Toen kwamen 110 mensen om door een gasexplosie in de kolenmijn Ulyanovskaya, eveneens in het westen van Siberië.