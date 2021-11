De boot met migranten die woensdag zonk in het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is mogelijk aangevaren door een "groot schip". De lokale Franse omroep La Voix Du Nord meldt op basis van bronnen dat het mogelijk om een containerschip ging. De autoriteiten hebben hierover nog niets gemeld.

Tientallen mensen kwamen om het leven voor de kust van Calais, op een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Het is het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe.

Het exacte aantal slachtoffers is nog niet bekend. De Franse president Emmanuel Macron sprak eerder over zeker 31 doden, onder wie ook vrouwen en kinderen. Dat werd later op de avond door de Franse autoriteiten bijgesteld naar 27 doden.

Een visser meldde woensdag dat hij drijvende lichamen had gezien, waarop de Franse kustwacht in actie kwam. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin meldde dat er tot nu toe slechts twee overlevenden uit het water zijn gehaald, maar zij zijn niet buiten levensgevaar. Het zeewater is bitterkoud.

De dodelijke slachtoffer blijven in de nacht van woensdag op donderdag in Calais, waar een hangar tijdelijk is vrijgemaakt voor de lichamen.

Macron en de Britse premier Boris Johnson spraken elkaar woensdagavond telefonisch over het ongekende drama. De twee leiders willen er alles aan doen om te voorkomen dat migranten het Kanaal blijven oversteken.

Een woordvoerder van Johnson liet weten dat er "samengewerkt zal worden om mensensmokkelaars tegen te houden". Hij voegde daaraan toe dat ook Nederland, België en andere Europese landen een rol krijgen bij het bestrijden van het probleem.

Macron had eerder op de dag al bezworen dat Frankrijk niet zal toelaten dat het Kanaal een "begraafplaats" wordt. Minister Darmanin meldde dat het Franse openbaar ministerie de zaak onderzoekt. wordt gedaan. Er zouden al vier verdachten zijn opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de mensenhandel.

Frankrijk heeft dit jaar al 1500 mensenhandelaren opgepakt en er zijn dagelijks honderden agenten aan het werk langs de Noord-Franse kusten, zegt doet Darmanin. In 2021 zouden migranten al meer dan 47.000 pogingen hebben ondernomen om het Kanaal over te steken. Hoeveel er daarvan geslaagd zijn, is onbekend.