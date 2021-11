Op Het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn woensdagmiddag zeker 27 migranten omgekomen. De boot waarop zij zich met een onbekend aantal anderen bevonden, is om nog onduidelijke reden gekapseisd. Bij een poging de overlevenden te redden zijn twee helikopters en drie reddingsschepen ingezet.

De kustwacht en de Franse politie hebben het aantal slachtoffers inmiddels bevestigd. Er zouden daarnaast 26 migranten levend uit het water gehaald zijn, zo zei burgemeester Franck Dhersin van de Franse plaats Teteghem tegen Franse media. Diezelfde burgermeester zei later dat er 31 doden te betreuren waren. Dat aantal is nog niet bevestigd. Ook zouden er nog twee migranten vermist worden.

Mogelijk heeft de groep vanwege de relatief gunstige weersomstandigheden de oversteek gewaagd. Een visser die het vaartuig en de eerste lijken aantrof, schakelde de kustwacht in.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is naar Calais afgereisd om zich over de situatie te laten bijpraten. Op Twitter uitte Darmanin zijn ongenoegen over het handelen van de smokkelaars die de gevaarlijke overtochten organiseren.

Volgens de Franse autoriteiten is het kapseizen van de migrantenboot het dodelijkste incident met een dergelijk vaartuig op het Kanaal ooit. De Britse premier Boris Johnson heeft woensdagavond geschokt gereageerd op het incident. Hij beloofde alles op alles te zetten om de smokkelaars, die hij "gangsters" noemde, een halt toe te roepen.