De centrumlinkse SPD, klimaatpartij Die Grünen en de liberale FDP hebben deze woensdag hun regeerakkoord gepresenteerd. Het is waarschijnlijk dat SPD-leider Olaf Scholz de huidige bondskanselier Angela Merkel gaat opvolgen. Het Duitse parlement neemt daar begin december een besluit over.

In het kort: de coalitiepartijen en hun leiders SPD: winnaar van de verkiezingen. Huidig vicekanselier Olaf Scholz is de leider.

Die Grünen: deze partij kreeg na de SPD en huidige regeringsalliantie CDU/CSU de meeste stemmen. Robert Habeck en Annalena Baerbock zijn de partijleiders.

FDP: kreeg minder stemmen dan de andere partijen, maar genoeg om de andere partijen aan een meerderheid te helpen. Christian Lindner is partijleider.

Het regeerakkoord werd verwacht: de partijen zeiden eerder deze week al het akkoord te willen presenteren. De deal moet nog wel door de partijen zelf worden goedgekeurd, bijvoorbeeld via een partijbijeenkomst.

Het samenwerkingsverband van SP, Die Grünen en FDP staat vanwege de partijkleuren bekend als een 'stoplichtcoalitie'. Het wordt de eerste keer dat de drie partijen samen een landelijke regering gaan vormen. Ze spraken in de afgelopen twee maanden intensief met elkaar om de kloof te overbruggen. Vooral de ideologieën van FDP en Die Grünen lopen sterk uiteen.

Minimumloon omhoog, leeftijd om te mogen stemmen naar beneden

De centrumlinkse SPD, klimaatpartij Die Grünen en de liberale FDP waren het eerder al eens geworden over de noodzaak het land "ingrijpend te vernieuwen". Ze verlagen naar verwachting de leeftijd waarop Duitsers kunnen stemmen van achttien naar zestien jaar. Ook moet het minimumloon worden verhoogd naar 12 euro, een wens van de SPD.

De twee kleinere partners lijken belangrijke kabinetsposten te hebben binnengesleept. FDP-voorzitter Christian Lindner wordt volgens een gelekte conceptlijst minister van Financiën. Robert Habeck, een van de leiders van Die Grünen, zou een 'superministerie' gaan leiden dat over klimaat en energiebeleid gaat. Buitenlandse Zaken gaat vermoedelijk naar zijn partijgenote Annalena Baerbock.

Die Grünen wilden graag een maximumsnelheid op de snelwegen, maar die komt er vermoedelijk niet. Wel zouden de partijen het eens zijn geworden over het plan om 400.000 woningen per jaar te bouwen. Zo moet het huizentekort worden aangepakt in het circa 83 miljoen inwoners tellende Duitsland.

Merkel neemt na zestien jaar afscheid als bondskanselier

Met de komst van een nieuwe regering neemt Angela Merkel na zestien jaar afscheid als bondskanselier. Het parlement kan Scholz waarschijnlijk in de week van 6 december tot bondskanselier verkiezen.

Merkel zou volgende maand de langstzittende regeringsleider uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland worden en grijpt mogelijk net naast die titel. Die staat nu op naam van haar partijgenoot Helmut Kohl, die Duitsland in de periode 1982-1998 bestuurde.