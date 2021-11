Een achtjarige jongen is de zesde persoon die om het leven is gekomen doordat een auto zondag inreed op een kerstoptocht in de Amerikaanse stad Waukesha. Het aantal gewonden is opgelopen tot 62.

Andere gewonden verkeren nog in kritieke toestand. Onder hen bevinden zich veel minderjarigen. Het lokale kinderziekenhuis liet eerder weten dat er al achttien kinderen waren behandeld.

De politie zei maandag dat ze het dodelijke incident niet als terrorisme beschouwt. De verdachte zou op de vlucht zijn geweest na een melding over huiselijk geweld.

De dood van het kind werd dinsdag bekendgemaakt toen de verdachte, Darrell Brooks, voor het eerst voor de rechtbank verscheen. Daar werd Brooks vijfvoudige opzettelijke doodslag ten laste gelegd. Tevens kondigde de officier van justitie een zesde aanklacht aan vanwege de recente dood van het kind.

De andere dodelijke slachtoffers waren in de leeftijd van 52 tot 81 jaar. Onder hen waren ook leden van de fanfare waar de auto op inreed.

Als Brooks wordt veroordeeld, kan hij de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. Zijn borgtocht werd vastgesteld op 5 miljoen dollar (4,44 miljoen euro) - een volgens de rechter "buitengewoon hoog" bedrag. "Maar het is ook een buitengewone zaak."