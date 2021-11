Brian Laundrie, de verloofde van de 22-jarige Gabby Petito, heeft zelfmoord gepleegd. Hij schoot zichzelf door het hoofd, heeft zijn advocaat gezegd over de Amerikaanse zaak.

Vorige maand identificeerde de FBI het lichaam van de 23-jarige man aan de hand van zijn gebit, nadat Petito op 19 september na een zoekactie van bijna een maand gewurgd was teruggevonden.

De vermissingszaak was groot nieuws in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. De twee reisden vanaf de zomer vanuit New York door de VS en deden daarvan verslag op sociale media.

Laundrie werd gevonden in een natuurgebied in de staat Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Hij was aangeklaagd voor fraude met de bankpas van zijn verloofde.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).