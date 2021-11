Luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerders die helpen mensen naar de EU te smokkelen kunnen in het vervolg op een zwarte lijst belanden. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement. Het plan van het dagelijks EU-bestuur is ingegeven door de spanningen aan de grens met Belarus.

Duizenden asielzoekers strandden daar de afgelopen weken aan de grens met Polen, Letland en Litouwen. Het regime van Belarus zou ze hebben willen doorsluizen naar de EU uit wraak tegen Europese sancties. Die 'hybride oorlogvoering' werd mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld vliegmaatschappijen en reisbureaus, zegt de Commissie.

Vervoerders die zich lenen voor zulke mensensmokkelpraktijken moeten gericht kunnen worden aangepakt, vindt de Commissie. De EU zou hun activiteiten in de unie bijvoorbeeld aan banden kunnen leggen of hen kunnen weren uit havens en vliegvelden.

Ook zouden ze vergunningen en licenties kunnen verliezen, of het recht om door het EU-luchtruim te vliegen, te tanken of onderhoud te plegen in de unie.

Brussel dreigt al sinds het uitbreken van de crisis aan de Belarussische grens met maatregelen tegen vervoerders en ging met hen in gesprek. Ze gingen steevast overstag, waardoor de komst van asielzoekers naar Belarus stokte.

De EU-landen komen een dezer dagen met strafmaatregelen tegen mensen en organisaties die betrokken waren bij de doorsluisoperatie. Die zouden onder meer de Belarussische staatsluchtvaartmaatschappij Belavia treffen. Belavia least een belangrijk deel van haar vloot van Europese bedrijven, maar daar maakt de EU een eind aan, zegt Von der Leyen.