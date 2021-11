Zes agenten op Curaçao zijn veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar omdat ze onder werktijd hebben ingebroken in woningen, meldt het Antilliaans Dagblad. Ook mogen ze een aantal jaar niet meer werken als agent.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Curaçao

De rechter rekent het de agenten aan dat ze met hun acties het vertrouwen van de maatschappij in de politie hebben geschaad. Het Openbaar Ministerie van Curaçao had celstraffen tot vijf jaar geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. Wel moeten ze enkele slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Volgens de rechter is bewezen dat de agenten uit vijf woningen geld, drugs en andere goederen hebben gestolen. In een zesde woning zouden ze niet verder zijn gekomen dan een poging tot diefstal.

Vijf van de zes agenten moeten daadwerkelijk de cel in. De zesde is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf.