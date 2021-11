Door een ongeluk met een bus in Bulgarije zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 45 mensen om het leven gekomen. Ook zijn meerdere passagiers gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere kinderen.

Zeker zeven mensen liepen brandwonden op. Zij zijn naar een ziekenhuis in de hoofdstad Sofia gebracht.

Volgens het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken vloog de bus, die een Noord-Macedonisch kentekenbewijs had, in brand op een snelweg in het westen van het land.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.