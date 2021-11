De Belgische premier Alexander De Croo en vier van zijn ministers gaan in quarantaine nadat zij maandag een ontmoeting hadden met de Franse premier Jean Castex.

Nadat Castex in Brussel vernam dat zijn elfjarige dochter positief was getest, liet hij zich testen. Hij bleek besmet en zal de komende tien dagen in isolatie doorwerken, liet zijn kantoor in Parijs weten.

De Croo, minister Sophie Wilmès van Buitenlandse Zaken en twee andere Belgische ministers blijven in quarantaine tot zij een PCR-test hebben ondergaan met een negatieve uitkomst.