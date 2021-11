De automobilist die zondagmiddag (lokale tijd) inreed op een kerstparade in het Amerikaanse Waukesha waarbij 5 mensen omkwamen en 48 gewonden vielen, had geen terroristisch motief. De man was op de vlucht na een melding van huiselijk geweld, maakt het hoofd van de lokale politie Daniel Thompson maandag bekend.

De 39-jarige verdachte wordt vervolgd voor moord op de vijf mensen. De doden hadden een leeftijd van 52 tot 81 jaar. Onder hen zijn ook leden van de fanfare, waar de auto op inreed.

Een agent probeerde het voertuig nog te stoppen door op de auto te schieten, maar dat mocht niet baten. Vanuit de auto zelf zou niet terug zijn geschoten, voegde Thompson toe. De verdachte zou voor hij op de menigte inreed niet zijn achtervolgd door politiewagens.

Onder de 48 gewonden zijn veel minderjarigen. Het lokale kinderziekenhuis laat weten achttien kinderen te hebben behandeld. Van hen liggen er nog zes in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nog drie anderen raakten zwaargewond. De overige slachtoffers, van wie een deel inmiddels weer thuis is, liepen lichte verwondingen op.