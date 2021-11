Een automobilist is zondagmiddag (lokale tijd) in het Amerikaanse Waukesha ingereden op een kerstparade. Volgens de politie zijn in de plaats in de staat Wisconsin zeker vijf mensen om het leven gekomen en minstens veertig anderen gewond geraakt.

In een video die op sociale media rondgaat, is te zien dat een rode auto van achteren inrijdt op een fanfare. Een tweede video laat zien dat de politie op het voertuig schiet, terwijl de wagen door een wegversperring breekt.

Volgens de politie is de auto inmiddels gevonden en is er een verdachte opgepakt. Het motief van de automobilist is nog niet duidelijk. De politie had inwoners van het stadscentrum gevraagd thuis te blijven vanwege het lopende onderzoek. Dit bevel is niet langer van kracht.

Uit beelden blijkt dat er na het incident veel hulpverleners aanwezig waren. Elf volwassenen en twaalf kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

43 Politie schiet op SUV die op kerstparade in VS inreed

Dansteam van meisjes zou volgens ooggetuige geraakt zijn

Een vrouw liet aan nieuwszender FOX6 weten dat de auto een dansteam van meisjes tussen de negen en vijftien heeft geraakt. De eerste reactie was stilte, gevolgd door geschreeuw en het verzorgen van gewonden, aldus de getuige.

Verbetering: In onze nieuwsbrief van maandagochtend stond abusievelijk vermeld dat er twintig doden te betreuren vielen. Op het moment van versturen wisten we echter alleen dat er meerdere doden en twintig gewonden waren. Deze cijfers zijn door elkaar gehaald. De informatie in de nieuwsbrief kan naderhand helaas niet worden aangepast.