In de plaats Waukesha in de Amerikaanse staat Wisconsin is een auto zondagmiddag ingereden op een kerstparade. Meer dan twintig mensen raakten gewond, aldus de politie.

In een video die op sociale media rondgaat is te zien hoe een rode auto van achteren inrijdt op een fanfare. In een tweede video lijkt de politie op dezelfde auto te schieten terwijl die door de wegversperring breekt.

Volgens de politie is de auto inmiddels gevonden en is er een verdachte op het oog. Of die verdachte al is opgepakt, kon de politie volgens de Amerikaanse zender CNN nog niet zeggen.

Op beelden is te zien dat er veel hulpdiensten aanwezig waren na het incident.