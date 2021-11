In de plaats Waukesha in de Amerikaanse staat Wisconsin is een auto zondagmiddag ingereden op een kerstparade. Volgens de politie zijn er minstens twintig gewonden en meerdere doden gevallen. Hoeveel mensen zijn overleden is op dit moment nog niet duidelijk.

In een video die op sociale media rondgaat is te zien hoe een rode auto van achteren inrijdt op een fanfare. Een tweede video laat zien hoe de politie op dezelfde auto schiet terwijl deze door een wegversperring breekt.

Volgens de politie is de auto inmiddels gevonden en is er een verdachte opgepakt. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van een terroristisch motief. De politie had eerder mensen in het stadscentrum gevraagd thuis te blijven, vanwege het lopende onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Dit bevel is niet langer van kracht.

Op beelden is te zien dat er veel hulpdiensten aanwezig waren na het incident. Elf volwassenen en twaalf kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Een vrouw liet aan de televisiezender Fox6 weten dat de auto een dansteam van meisjes tussen negen en vijftien jaar oud raakte. De eerste reactie was stilte, gevolgd door geschreeuw, geren en het verzorgen van gewonden, aldus de getuige.